Противопожарные подразделения МЧС Азербайджана вылетают в Турцию самолетом AZAL

В соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Турцию отправляются противопожарные подразделения МЧС для тушения лесных пожаров и предотвращения их дальнейшего распространения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Азербайджан отправляет в братскую страну 500 человек личного состава МЧС, вертолет, необходимые принадлежности и оборудование. Они будут доставлены в Турцию самолетом авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

Отметим, что вспыхнувшие 28 и 29 июля в 63 местах 21 турецкой провинции лесные пожары унесли жизни четырех человек. Пожары на некоторых территориях продолжаются.