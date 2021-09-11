https://news.day.az/society/1378676.html В Азербайджане приостановлена работа общественного транспорта - ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА - ВИДЕО
В Азербайджане приостановлена работа общественного транспорта - ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА - ВИДЕО
С сегодняшнего дня до 06:00 13 сентября в Азербайджане не будет работать общественный транспорт.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно решению Оперативного штаба при Кабинете министров работа общественного транспорта по субботам и воскресеньям на всей территории страны приостанавливается.
В связи с этим общественный транспорт в стране не будет работать с 00:00 11 сентября до 06:00 13 сентября.
Отметим, что в этот же период будут приостановлены пассажирские перевозки в Бакинском метрополитене.
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