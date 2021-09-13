Невероятная история: житель Лачина нашел среди развалин домов свой детский жакет

Порой в нашей жизни случаются события, которые бывают фантастичнее выдумки.

Как передает Day.Az, пользователь социальной сети Facebook Орхан Джебраил поделился в своем аккаунте одной из таких историй:

"Это - фотография моего двоюродного брата Фарида Джабраилова, сделанная 30 лет назад, и его жакета, оставшегося до сих пор среди развалин довоенных домов в Лачине. Ни враг, ни время, ни природа не смогли стереть наши следы с этих земель".

Позднее он также поделился видео, снятом на месте нахождения жакета, чтобы ни у кого не осталось сомнений в подлинности истории:

"Пост, которым я поделился вчера, был распространен во всех социальных сетях. Однако некоторые люди с больным мышлением пишут, что это якобы выдумка. Боже, что на это сказать, лучше я опубликую видео".