Состоятся собеседования для набора учителей в специальные учебные заведения

На личные страницы кандидатов, приглашенных на этап собеседования по набору учителей в специальные учебные заведения, разослано сообщение.

Как сообщили Day.Az в кадровом центре Министерства образования, собеседования при приеме на работу в специальные учебные заведения пройдут 16-17 сентября, в Республиканской гимназии гуманитарных наук имени Пишавари.

На собеседование приглашены 80 кандидатов, которые отобраны с учетом места жительства и результатов экзамена.

Кандидаты обязаны иметь при себе на собеседовании все необходимые документы (документ, удостоверяющий личность, оригинал документа о высшем или среднем специальном образовании, магистратуре, а также об образовании по переподготовке и приложение к диплому, свидетельство о признании и эквивалентности образования, полученного в зарубежных странах).

Во время собеседования будут проверены все документы, упомянутые в разделе "Информация об образовании" в электронном заявлении.

Во время отбора кандидатов, приглашенных на собеседование, будут проверены их знания и методическая подготовка, а также их способность работать со студентами, их чуткость и ответственность.

С лицами, добившимися успеха на собеседовании, будет заключен контракт до конца 2021-2022 учебного года.

Отметим, что выбор вакансий проводился с 7 по 9 сентября, в выборе приняли участие 2138 кандидатов.