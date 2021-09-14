ОАО “Азерхалча” впервые демонстрирует свою ковровую продукцию в Москве

При поддержке Министерства экономики, организованной Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и участии торгового представительства Азербайджана в Российской Федерации, ОАО Azerkhalcha продемонстрирует свою продукцию на выставке Heimtextil Russia 2021 в Москве. Отметим, что азербайджанские ковры, являющиеся образцом древнего искусства и нашего национального наследия, впервые будут представлены в Москве на специальном национальном стенде, передает Day.Az.

В крупнейшей международной выставке в области домашнего текстиля, интерьерных тканей и декоративных материалов Heimtextil Russia 2021, которая состоится 14-16 сентября 2021 года примут участие не только российские компании, но также организации из других стран. Азербайджанские компании, работающие в сфере интерьерного и домашнего текстиля, ковроткачества, производства пряжи, будут представлены на выставке единым стендом под брендом "Сделано в Азербайджане". Наряду с традиционными (классическими) азербайджанскими коврами на выставке также будут представлены современные ковры нового стиля, которые были представлены недавно ОАО "Азерхалча" на местном и мировом рынках. С учетом спроса преобладают карабахские ковры.

Церемония открытия национального павильона Азербайджанской Республики на выставке состоится 14 сентября с 11:30 до 13:00. В церемонии примут участие Торговый представитель Азербайджана в Российской Федерации Руслан Алиев и творческая группа "Азерхалча" во главе с председателем Правления Эмин Маммадовым.

Стоит отметить, что выставку, организованную в ЦВЦ "Экспоцентр", расположенном в самом центре Москвы, ежегодно посещают в общей сложности 17 000 специалистов. В отличие от прошлых лет, в 2021 году Heimtextil Russia одновременно в том же выставочном пространстве, объединив "Interlight Russia/Интеллектуальное строительство" и "Techtextil Russia", представит продукцию вышеназванных участников - домашний текстиль, предметы интерьера, обои, краски, декоративное освещение, системы умного дома и аксессуары для дома и т. д., создавая тем самым глобальную платформу для демонстрации.

Во время выставки будут проводиться лекции дизайнеров и специалистов по декору, текстильному дизайну и оформлению интерьеров. Разговор будет посвящен трендам и новинкам. Ведущие декораторы, дизайнеры, архитекторы из Европы и России поделятся своим опытом и наиболее яркими проектами в лекционном зале.

Особое внимание будет уделено не только интерьерам домов или квартир, но и оснащению ресторанов, клубов, баров и других объектов общественного питания, а также офисных и производственных зданий.

Мы желаем успехов команде "Азерхалча", которая за пределами нашей Родины представляет нашу страну и ковры, являющиеся национальным достоянием Азербайджана!