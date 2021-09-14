В Азербайджане увеличилось число разводов

В январе-июле этого года отделами регистрации было зарегистрировано 30 289 бракосочетаний и 9 692 развода.

Как сообщили Day.Az в Госкомстате, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года число бракосочетаний на каждую 1000 человек населения увеличилось с 3,5 до 5,2, а число разводов - с 1,4 до 1,7.