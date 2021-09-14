https://news.day.az/society/1379953.html В Азербайджане увеличилось число разводов
В Азербайджане увеличилось число разводов
В январе-июле этого года отделами регистрации было зарегистрировано 30 289 бракосочетаний и 9 692 развода.
Как сообщили Day.Az в Госкомстате, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года число бракосочетаний на каждую 1000 человек населения увеличилось с 3,5 до 5,2, а число разводов - с 1,4 до 1,7.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре