В Азербайджане ожидается сильный ветер

В Баку и на Абшеронском полуострове, начиная с вечерних часов 16 сентября и до полудня 17-го числа ожидается усиление северо-западного ветра. Скорость ветра составит до 15-18 метров в секунду, временами - до 20 метров в секунду, а ночью и утром - с порывами до 23-28 метров в секунду, передает в среду Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

В основном в северных и западных районах Азербайджана, начиная с утра 17-го до полудня 18 сентября, пройдут грозовые дожди, местами интенсивного характера, есть вероятность выпадения града.

Вечером 16-го, а также 17 сентября западный ветер усилится до 15-20 метров в секунду, местами - до 23-28 метров в секунду.

Ожидается повышение уровня воды в реках, в некоторых горных районах возможны кратковременные сели.