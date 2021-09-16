https://news.day.az/society/1380519.html Возникают ли проблемы со здоровьем у переболевших коронавирусом? - отвечает главный инфекционист
Возникают ли проблемы со здоровьем у переболевших коронавирусом? - отвечает главный инфекционист
У людей, переболевших коронавирусом, возникают проблемы со здоровьем, причем у пожилых они бывают более серьезными.
Об этом сказал Trend главный инфекционист минздрава Азербайджана Тайяр Эйвазов, передает Day.Az.
По его словам, у переболевших коронавирусом в тяжелой форме, в особенности у пожилых людей с хроническими заболеваниями, развивается фиброз легких (процесс образования рубцовой ткани), и они страдают от сухого кашля.
Он также сообщил, что у них долгое время могут сохраняться такие симптомы, как субфебрильная температура, боли в мышцах, общая слабость, нарушение обоняния и вкуса.
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