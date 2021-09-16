https://news.day.az/society/1380652.html Ханде Харманджи о вакцинации детей
Ханде Харманджи о вакцинации детей
"Мы высоко ценим открытие школ в Азербайджане".
Об этом АПА сказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи, передает Day.Az.
Представитель ВОЗ отметила, что проведение вакцинации детей - решение самой страны:
"В Азербайджане пока нет решения о вакцинации детей. Тем не менее, открытие школ - важный шаг. Дети отдалены от школы долгое время. Это создало много проблем с точки зрения их здоровья, социализации. Поэтому мы совместно с ЮНИСЕФ, дали рекомендации в связи с открытием школ. Конечно, следует стремиться к продолжению традиционного обучения, соблюдая необходимые меры предосторожности".
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