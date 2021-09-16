Ханде Харманджи о вакцинации детей

"Мы высоко ценим открытие школ в Азербайджане".

Об этом АПА сказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи, передает Day.Az.

Представитель ВОЗ отметила, что проведение вакцинации детей - решение самой страны:

"В Азербайджане пока нет решения о вакцинации детей. Тем не менее, открытие школ - важный шаг. Дети отдалены от школы долгое время. Это создало много проблем с точки зрения их здоровья, социализации. Поэтому мы совместно с ЮНИСЕФ, дали рекомендации в связи с открытием школ. Конечно, следует стремиться к продолжению традиционного обучения, соблюдая необходимые меры предосторожности".