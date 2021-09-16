В Азербайджане выявлено еще 1783 случая заражения коронавирусом, 3680 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

32 пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 467 173 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 423 705 человек вылечились, 6 227 скончались, число активных больных - 37241.

За прошедшие сутки проведено 12 852 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 4 702 934 теста.