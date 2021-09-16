https://news.day.az/society/1380737.html В Азербайджане выявлено еще 1783 случая заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 1783 случая заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 1783 случая заражения коронавирусом, 3680 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
32 пациента с коронавирусом скончались.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 467 173 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 423 705 человек вылечились, 6 227 скончались, число активных больных - 37241.
За прошедшие сутки проведено 12 852 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 4 702 934 теста.
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