В одном из районов Баку завершился ремонт дорог

В двух поселках и трех жилых массивах Сураханского района Баку отремонтированы дороги и улицы общей протяженностью 18,5 километра, сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Отметим, что в соответствии с распоряжением и поручениями Президента Ильхама Алиева Государственное агентство автодорог в 2019-2020 годах отремонтировало дороги и улицы в Сураханском районе общей протяженностью около 50 километров.

На будущий год запланирован ремонт других дорог и улиц этого района Баку.