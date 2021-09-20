Назначены новые директора 15 бакинских школ

Назначены новые директора 15 общеобразовательных учреждений, находящихся в подчинении Управления образования города Баку (УОБ).

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, новые назначения произведены на вакантные должности в полных средних школах столицы №№ 109, 136, 156, 170, 172, 173, 31, 21, 229, 262, 312, 52, 55, 59, 96.

Новые директора школ это лица, успешно прошедшие все этапы соответствующего конкурса по приему на работу (прием электронных документов, тестовый экзамен, собеседование и размещение на вакантные места).