В Азербайджане пройдет экзамен по приему на госслужбу

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 24 октября проведет тестовый экзамен по приему на госслужбу по группам должностей ВА и ВВ вида В.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, регистрация для участия в экзамене будет проводиться с 16:00 20 сентября до 14:00 14 октября.

Информация о времени и месте проведения экзамена будет указана в пропускном листе, который разместят на сайте ГЭЦ за пять дней до его. Ознакомиться с тарифами на участие в экзамене можно здесь.

Затем необходимо пройти регистрацию посредством "Онлайн-регистрации для участия в тестовом экзамене по приему на государственную службу". Средства, внесенные кандидатами, которые прошли регистрацию, но не приняли участие в экзамене, не возвращаются.

До регистрации кандидаты могут уточнить наличие данных о получении высшего образования в государственной электронной системе "Студент-выпускник" посредством электронной службы "Выписка из государственной электронной информационной системы "Студент-выпускник" о гражданине" ГЭЦ на портале "Электронное правительство".

В ГЭЦ рекомендуют кандидатам до прохождения регистрации ознакомиться с проходными баллами, программами тестовых экзаменов, а также с "Памяткой кандидата".

Кандидат на экзамене должен иметь при себе удостоверение личности и пропускной лист.

Кандидатам, успешно сдавшим тесты, выдается сертификат в соответствии с должностями, включенными в подгруппы. Сертификат действителен на протяжении пяти лет.

Кандидат может получить несколько сертификатов по должностям государственной службы.