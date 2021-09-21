В новом учебном году первый урок будет посвящен теме «Карабах-это Азербайджан»

В новом учебном году в I-XI классах первый урок будет посвящен теме "Карабах-это Азербайджан".

Как передает Day.Az, об этом заявил начальник сектора по связям с общественностью Министерства образования Джасарет Валехов.