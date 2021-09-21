https://news.day.az/society/1382193.html В новом учебном году первый урок будет посвящен теме «Карабах-это Азербайджан»
В новом учебном году первый урок будет посвящен теме «Карабах-это Азербайджан»
В новом учебном году в I-XI классах первый урок будет посвящен теме "Карабах-это Азербайджан".
Как передает Day.Az, об этом заявил начальник сектора по связям с общественностью Министерства образования Джасарет Валехов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре