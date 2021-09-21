Можно ли не отправлять детей в школу в связи с коронавирусом?

Родители, которые не будут отправлять своих детей в школу в тех регионах, где зафиксирован высокий уровень инфицирования коронавирусом, несут ответственность за их образование.

Об этом сообщили во вторник в министерстве образования в ответ на запрос Trend, передает Day.Az.

В ведомстве отметили, что родители, которые не хотят или не могут отправить своего ребенка в школу из-за ситуации с коронавирусом, должны будут подписать обязательство и взять на себя полную ответственность за то, чтобы он получил образование без посещения учебного заведения.

"В этом году на телеканалах также будут транслироваться телеуроки", - добавили в министерстве.

Напомним, что 22 сентября в Азербайджане возобновляются очные занятия в I-IV классах средних школ.

Очные занятия в старших классах начнутся с 29 сентября.

Согласно правилам, обнародованным министерством образования, родители не должны отправлять детей в школу в двух случаях: если учебное заведение находится в зоне с высоким уровнем инфицирования коронавирусом или если у одного из членов семьи ученика есть симптомы коронавируса или ОРВИ.