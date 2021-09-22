Разрешат ли в Азербайджане преподавать учителям старше 65 лет?

Лица старше 65 лет будут привлечены к учебному и учебно-воспитательному процессу в традиционной форме.

Как сообщает Day.Az, это отражено во "Временных правилах организации учебного и учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях, функционирующих в Азербайджанской Республике в период особого карантинного режима".

Также будут привлечены сотрудники технического персонала старше 65 лет.

Ранее к учебно-воспитательному процессу в учебных заведениях в традиционной форме должны должны были привлекаться лица моложе 65 лет.