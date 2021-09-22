https://news.day.az/society/1382592.html Разрешат ли в Азербайджане преподавать учителям старше 65 лет?
Разрешат ли в Азербайджане преподавать учителям старше 65 лет?
Лица старше 65 лет будут привлечены к учебному и учебно-воспитательному процессу в традиционной форме.
Как сообщает Day.Az, это отражено во "Временных правилах организации учебного и учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях, функционирующих в Азербайджанской Республике в период особого карантинного режима".
Также будут привлечены сотрудники технического персонала старше 65 лет.
Ранее к учебно-воспитательному процессу в учебных заведениях в традиционной форме должны должны были привлекаться лица моложе 65 лет.
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