В Азербайджане возобновляется деятельность ряда сфер

С учетом роста числа вакцинированных граждан в стране, а также неуклонного снижения динамики инфицированных, принято решение о применении очередного этапа послабительных мер в рамках особого карантинного режима, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

Согласно решению, с первого октября 2021 года возобновляется деятельность нижеуказанных сфер деятельности и услуг:

- центры отдыха и развлечения (включая клубы), детские развлекательные центры;

- культурные объекты, с условием заполненности не более 50 % от общей вместимости (включая концертные залы), кинотеатры, театры;

- детские и другие развлекательные центры при крупных ТЦ, включая кинотеатры с условием заполненности не более 50% от общей вместимости.

Объекты, деятельность которых разрешается, могут работать до 00:00, и услугами, предоставляемыми в закрытых помещениях этих объектов, лица старше 18 лет могут пользоваться только при наличии COVID-паспорта или сертификатов (о противопоказании к вакцинации или об иммунитете).

Не менее 80% работников этих сфер деятельности должны иметь COVID-паспорт или соответствующие сертификаты.