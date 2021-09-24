В Азербайджане возобновляется деятельность ряда сфер
С учетом роста числа вакцинированных граждан в стране, а также неуклонного снижения динамики инфицированных, принято решение о применении очередного этапа послабительных мер в рамках особого карантинного режима, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
Согласно решению, с первого октября 2021 года возобновляется деятельность нижеуказанных сфер деятельности и услуг:
- центры отдыха и развлечения (включая клубы), детские развлекательные центры;
- культурные объекты, с условием заполненности не более 50 % от общей вместимости (включая концертные залы), кинотеатры, театры;
- детские и другие развлекательные центры при крупных ТЦ, включая кинотеатры с условием заполненности не более 50% от общей вместимости.
Объекты, деятельность которых разрешается, могут работать до 00:00, и услугами, предоставляемыми в закрытых помещениях этих объектов, лица старше 18 лет могут пользоваться только при наличии COVID-паспорта или сертификатов (о противопоказании к вакцинации или об иммунитете).
Не менее 80% работников этих сфер деятельности должны иметь COVID-паспорт или соответствующие сертификаты.
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