Задержаны лица, пытавшиеся без разрешения поехать в Кяльбаджар

Сотрудники органов внутренних дел продолжают принимать меры по предотвращению попыток проезда людей без разрешения, в обход блокпостов на территории, которые освобождены от оккупации, но не полностью очищены от мин и других взрывчатых веществ.

Как сообщили Day.Az в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, 25 сентября сотрудники Кяльбаджарского районного отдела полиции задержали Хикмета Шукюрова, Эльчина Алиева, Натига Джаббарова, Джамаледдина Гасымова, Сейфуллу Джаббарова, Замина Гараева, Фируза Ахундова, Ниямеддина Салахова, Бахшеиша Самедова, Мурада Алиева и Рамиза Бандалиева, пытавшихся без разрешения проехать в освобожденный от оккупации Кяльбаджарский район. Они были приглашены в отдел полиции, где с ними провели профилактические беседы и предупредили, что мины и взрывчатые вещества могут поставить под угрозу их жизнь.

Решением суда по отношению к задержанным применены административные санкции.