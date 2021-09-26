Пусть каждый вывесит флаг Азербайджана на своем балконе

27 cентября - годовщина начала освободительной Второй Карабахской войны.

Как передает Day.Az, этот день в Азербайджане ежегодно будет будет отмечаться как День памяти в дань глубокого уважения ко всем шехидам, отдавшим свои жизни за свободу азербайджанских земель в течение 44-дневной войны.

Страна готовится к Дню памяти уже несколько дней. На балконах зданий на некоторых улицах и проспектах Баку в рамках подготовки к завтрашнему дню уже вывешены флаги.

Призываем всех граждан Азербайджана присоединиться к этой акции. В годовщину 44-дневной войны каждый может проявить солидарность, вывесив на балконе флаг, как и в период боевых действий.

Отметим, что на территории всей страны в 12:00 память шехидов будет почтена минутой молчания.