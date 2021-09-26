Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 56 355 человек.

Как сообщили АПА в оперативном штабе при Кабинете Министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 13 654, вторую дозу получил 42 701 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 8 349 945, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 4 713 750, вторую дозу получили 3 636 195 человек.