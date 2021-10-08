В 2022 году в Шуше будет создан центр DOST

Предусматривается создание центров DOST и на освобожденных территориях.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Вюсал Насирли.

По словам заместителя министра, первый центр DOST на этих территориях будет создан в 2022 году в Шуше. В целом планируется охватить каждую из освобожденных территорий центром DOST.