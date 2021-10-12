B Азербайджане внесены изменения в правила приема в вузы иностранцев и лиц без гражданства

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Правила получения гражданами Азербайджанской Республики образования в зарубежных странах, получения иностранцами и лицами без гражданства образования в Азербайджанской Республике".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, с учетом международного опыта, для облегчения приема иностранцев в местные высшие учебные заведения, а также рассмотрения, отслеживания и контроля за результатами их обращений, обеспечения проведения статистического анализа будет осуществлена электронизация приема иностранцев, поступающих в местные вузы без обращения в Государственный экзаменационный центр. Иностранцам будет предоставлена возможность обратиться в образовательное учреждение, заполнив электронное заявление в подсистеме приема электронных документов "Централизованной информационной системы образования" минобразования Азербайджана.

В целях координации правил с законом "Об образовании", в случае недостаточного уровня знаний по языку и специальности иностранцев, поступающих в высшие учебные заведения, для них будут созданы возможности пройти занятия в подготовительных группах, на курсах или непосредственно по уровню образования.