Фонд YAŞAT отправил на лечение в Турцию еще 4 ветеранов

Фонд YAŞAT отправил на лечение в Турцию еще 4 раненых ветеранов Отечественной войны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана сообщили, что ими являются Алекперов Сеймур Эйваз оглу, Микаилов Рузигар Намиг оглу, Мамедли Гияс Ризван оглу, Ибрагимов Самурат Нуру оглу.

Учитывая заключение приглашенных Фондом YAŞAT из Турции в нашу страну врачей, а также местных врачей, процесс соответствующего обследования, лечения и реабилитации продолжится в братской стране.

Фонд YAŞAT будет контролировать лечение ветеранов до полного выздоровления. На основании заключения врачей Фонд обеспечивает регулярную отправку наших тяжелораненых ветеранов на лечение за границу.

Напомним, что до сегодняшнего дня на лечение в Турцию Фонд отправил 140 военнослужащих, получивших тяжелые ранения во время Отечественной войны. 96 из них уже прошли лечение и вернулись на родину. Фонд обеспечил их лекарственными препаратами для продолжения лечения этих ветеранов.

Обратиться в Фонд YAŞAT и ознакомиться с его деятельностью можно посредством портала yashat.gov.az.

С отчетностью фонда можно ознакомиться по ссылке: https://yashat.gov.az/report/tableau .

Также работает колл-центр фонда "8110".