Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 30 619 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 12 186, вторую дозу получили 18 433 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 9 168 970, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 4 954 189, вторую дозу получил 4 214 781 человек.