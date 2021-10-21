В Park Cinema Metropark прошел предпоказ фильма "Дюна"

С возобновления работы кинотеатров прошло всего 20 дней, однако сеть Park Cinema провела уже второе мероприятие, связанное с показами громких премьер. 14 октября в Park Cinema Metropark прошел специальный показ фильма "Веном-2", а в этот раз гостям предпоказа фильма "Дюна" повезло стать первыми зрителями этой картины, которая выходит в общий прокат уже сегодня, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.



"Мы очень рады, что азербайджанский зритель сможет посмотреть эту работу Дени Вильнева. К сожалению, из-за жесткого карантина в связи с пандемией мы были лишены возможности посмотреть несколько громких премьер, но теперь наверстываем упущенное. В конце концов главное, чтобы все были здоровы. Именно по этой причине мы настоятельно просим наших зрителей предъявлять ковид-паспорт при входе. Могу с уверенностью сказать, что каждый гость, приходящий и на наши премьеры, и на обычные сеансы, имеет на руках либо ковид-паспорт с двумя дозами вакцины, либо cертификат об иммунитете или противопоказаниях", - сказал глава пиар-службы сети Рустам Фаталиев.



Он также отметил, что азербайджанские зрители смогут посмотреть фильм "Дюна" в формате IMAX только в кинотеатре Park Cinema Flame Towers.

"Напомню также и то, что каждые понедельник, вторник и среду в нашем кинотеатре проходят "Супердни", когда цены на билеты начинаются с 3,30 маната", - сказал он.



Среди первых зрителей фильма "Дюна" были актеры Талех Юзбеев, Эльджан Расулов, Алихан Раджабов, Фуад Искендеров, режиссеры Самира Джафарова, Эмин Мирабдуллаев и другие представители шоу-бизнеса.

О фильме

"Дюна" - фантастический фильм известного франко-канадского режиссера Дени Вильнева, экранизация романа Фрэнка Герберта. Фильм собрал пестрый актерский состав в лице Тимоти Шаламе, Ребекки Фергюсон, Оскара Айзека, Джоша Бролина, Хавьера Бардема, Джейсона Момоа и других. Композитором же стал легендарный Ханс Циммер.

Влиятельную семью Атрейдесов во главе с графом Лето (Оскар Айзек) отправляют на Арракис - следить за добычей самого важного вещества во Вселенной. Раньше эта планета принадлежала воинственным Харконненам, которые терроризировали местный народ фременов и оставили после себя только еле работающую технику. Они не намерены оставлять Арракис за Атрейдесами - уж слишком много денег приносят местные песчаные дюны - и готовят полномасштабную войну под предводительством барона Владимира Харконнена (Стеллан Скарсгард) и Глоссу "Зверя" Раббана (Дэйв Батиста).

В это время наследник дома Атрейдесов Пол (Тимоти Шаламе) пытается разобраться в себе. Его мать (Ребекка Фергюсон), воспитанница ордена Бене Гессерит, обучает сына силе "Голоса" (способности повелевать другими людьми) и убеждает, что тот - Муад'Диб, местный Мессия. В своих снах Пол видит странную девушку из племени фременов (Зендея) и образы из, кажется, не слишком весёлого будущего. А в свободное от галлюцинаций время учится сражаться под надзором воина Гурни Халлека (Джош Бролин) и, как и все, готовится к неизбежному вторжению врага.