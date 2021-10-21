День восстановления независимости Азербайджана отметили в израильском городе Кирьят-Ям

19 октября в израильском городе Кирьят-Ям с большим успехом прошёл концерт, посвящённый Дню восстановления независимости Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на aziznews.ru.

Выступая перед собравшимися, заместитель мэра города - выходец из Азербайджана, уроженец посёлка Красная Слобода Адам Амилов отметил, что в его городе впервые проходит мероприятие, посвящённое Дню независимости другого государства. "Несмотря на то что у нас в городе есть большие общины из России, Украины и других стран, - сказал он, - когда ко мне обратились жители город с просьбой выделить зал и аппаратуру для проведения этого концерта, я с радостью пошёл навстречу, так как Азербайджан и для меня является родной страной. И я, как израильтянин, горжусь тем, что в дни 44-дневной освободительной войны, Азербайджан одержал сокрушительную победу, благодаря, в том числе, и израильской военной технике".

Адам Амилов поблагодарил инициаторов и организаторов этого концерта - Заура Гулиева, Дору Михайлову, Бен Циона Шамаилова, Тамару Манаширову, Татьяну Дашевскую, а также всех артистов, принимавших участие в концерте. Адам Амилов отдельно поприветствовал представителей международной ассоциации "АзИз" - директора Азербайджанского Культурного Центра "АзИз" Егяну Сальман, исполнительного директора ассоциации "АзИз" Шауля Симан-Тов и члена правления Михаила Сальмана, подчеркнув, что несмотря на то, что сегодня у Азербайджана в Израиле нет посольства, именно ассоциация "АзИз", по его мнению, выполняет функции консульства по многим вопросам и особенно по вопросам культуры.

Директор АКЦ "АзИз" Егяна Сальман поблагодарила власти города Кирьят-Яма за помощь в организации празднования юбилея восстановления независимости Азербайджана, особо подчеркнув Адама Амилова, который в своём городе поддерживает все мероприятия, касающиеся азербайджанской общины. Затем Е. Сальман рассказала о многовековой истории проживания еврейской общины на земле Азербайджана, подчеркнув, что во все времена, благодаря толерантному характеру азербайджанцев, евреи могли мирно жить, свободно развиваться и пользоваться всеми благами, которые были в этой стране, не опасаясь притеснений или гонений. Евреи занимали самые почётные места и высокие должности при всех властях, потому что азербайджанцы высоко ценили их профессиональные и человеческие качества. Во время Первой и Второй Карабахской войны евреи наравне с воинами всех национальностей воевали за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Азербайджан помнит каждого своего воина, каждого героя, который отдал свою жизнь ради освобождения Родины от оккупантов.

Далее начался праздничный концерт, в котором приняли участие известные израильские исполнители, приехавшие в Израиль из Азербайджана ещё детьми - Томер Алиев, Сабина Исакова, Ильгар Михайлов, Сарит Йосеф и Заур Азиз. Все они исполняли песни о любви к Азербайджану, о дружбе между Израилем и Азербайджаном, о мире и счастье.