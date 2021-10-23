Житель Лерика задержан за продажу поддельных ковид-паспортов

Житель Лерикского района Эминали Гашимов продал за 40 манатов проживающим в Баку землякам поддельные COVID-паспорта, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Он внес их в электронную систему e-TƏBİB, при этом вакцинацию от коронавируса они не проходили.

В ходе операции, проведенной сотрудниками Низаминского РУП, Эминали Гашимов был задержан с поличным во время передачи трех поддельных COVID-паспортов Аразу Амралиеву.

Последний также задержан.

В ходе расследования было установлено, что Гашимов привез из Лерика в Баку поддельные COVID-паспорта на имена 79 человек, проживающих в Баку, но прописанных в Лерикском районе. Сфальсифицированные документы были изъяты в качестве вещественного доказательства.

Кроме того, в мобильном телефоне Гашимова обнаружены фотографии еще около 300 граждан, прописанных в Лерике, на имена которых он должен был изготовить поддельные COVID-паспорта. У задержанного также изъяты деньги, полученные за сфальсифицированные документы.

По факту в Низаминском РУП проводится расследование.