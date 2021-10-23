Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 33 186 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 18 647, вторую дозу получили 14 539 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 9 353 744, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 043 147, вторую дозу получили 4 310 597 человек.