Фонд "YAŞAT" отправил в Турцию еще 4 тяжелораненых участников войны

Еще 4 тяжелораненых участников Отечественной войны отправлены в Турцию Фондом "YAŞAT".

Как сообщили Day.Az в Фонде, учитывая врачебное заключение, процесс обследования, лечения и реабилитации ветеранов будет продолжен в Турции.

В Турцию на лечение отправлены:

1. Тагиев Илькин Гамид оглу

2. Исмаилов Сеймур Сабир оглу

3. Ширалиев Мехман Ибрагим оглу

4. Оруджов Самир Сурхай оглу

Фонд "YAŞAT" будет контролировать лечение ветеранов до полного завершения. Фонд обеспечивает отправку тяжелораненых участников войны на лечение за границу на основании врачебного заключения.

Напомним, на сегодняшний день фонд отправил на лечение в Турцию 144 участников войны, 98 из них успешно завершили лечение и вернулись на Родину.