https://news.day.az/society/1396513.html В Азербайджане изменили экзамены по предметам некоторых специальностей I и III групп
В Азербайджане изменили экзамены по предметам некоторых специальностей I и III групп
Экзамены по предметам некоторых специальностей I и III групп изменены.
Как передает Day.Az, об этом сказала председатель Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.
Она отметила, что в III группу не добавлен дополнительный предмет. Абитуриентам, которые будут поступать по специальностям "Международные отношения" и "Регионоведение", предстоит сдать экзамен по географии.
Аббасзаде сказала, что через год абитуриентам, выбравшим специальность "Информатика" в I группе, вместо химии будет разрешено сдавать экзамен по информатике.
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