В ряде случаев ветеранам войны может быть изменена группа инвалидности

В ряде случаев ветераны войны обращаются в связи с изменением группы инвалидности.

Об этом сказал в пятницу председатель Государственного агентства социально-медицинской экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Байрамов на пресс-конференции, посвященной работе в сфере оценки инвалидности и реабилитации, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, обращения рассматриваются военной комиссией.

"Это абсолютно прозрачный процесс. В нем участвуют и представители различных организаций. Обратившемуся лицу разъясняют то, по каким критериям ему назначена группа инвалидности. Если состояние его здоровья ухудшилось, то группа инвалидности меняется. При проведении электронной оценки может быть допущена ошибка, однако если этот процесс осуществляется непосредственно военной комиссией, ошибка в назначении группы инвалидности маловероятна".