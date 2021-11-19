Протезами последнего поколения обеспечены 160 ветеранов Отечественной войны Азербайджана

160 ветеранов Отечественной войны Азербайджана с ампутированными конечностями обеспечены 168 протезами последнего поколения.

Об этом сказал в пятницу председатель Государственного агентства социально-медицинской экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Байрамов на пресс-конференции, посвященной работе в сфере оценки инвалидности и реабилитации, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, за 10 месяцев 2021 года Агентством было передано 7615 лицам с инвалидностью 38 670 протезно-ортопедических и других реабилитационных средств.

Байрамов добавил, что за последние два года были капитально отремонтированы, реконструированы и введены в эксплуатацию 12 оснащенных современным оборудованием учреждений по реабилитации и оказанию социальных услуг.

"За 10 месяцев этого года в этих учреждениях были оказаны услуги по реабилитации 6450 лицам с инвалидностью, в том числе инвалидам войны. 1040 участникам Отечественной войны Азербайджана была оказана социально-психологическая помощь", - сказал он.