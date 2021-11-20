https://news.day.az/society/1406117.html В Азербайджане произошло второе землетрясение за день
В Азербайджане произошло второе землетрясение за день
В Азербайджане произошло второе землетрясение за день.
Как сообщает АПА со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при НАНА, по данным Бюро исследований землетрясений, землетрясение произошло в 16:48 по местному времени в 14 км к югу от станции Пиргулу на территории Шамахинского района, передает Day.Az.
Землетрясение ощущалось в эпицентре силой 4 балла.
Магнитуда подземного толчка составила 4.5, очаг залегал на глубине 42 км.
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