В Азербайджане произошло второе землетрясение за день.

Как сообщает АПА со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при НАНА, по данным Бюро исследований землетрясений, землетрясение произошло в 16:48 по местному времени в 14 км к югу от станции Пиргулу на территории Шамахинского района, передает Day.Az.

Землетрясение ощущалось в эпицентре силой 4 балла.

Магнитуда подземного толчка составила 4.5, очаг залегал на глубине 42 км.