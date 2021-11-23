Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 36348 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 4698, вторую дозу получили 7728 человек, бустер-дозу получили 23922 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 10328843, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5055303, вторую дозу получили 4532579 человек, бустер-дозу получил 740961 человек.