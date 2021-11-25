Продолжаются работы по ликвидации последствий аварии, произошедшей на магистральном водопроводе в Бинагадинском районе.

Как сообщили Day.Az в ОАО "Азерсу", в связи с ремонтными работами водоснабжение части Бинагадинского и Насиминского районов прервано. "Работы будут завершены в трудных условиях, с применением спецтехники и прожекторов", - сообщили в ОАО "Азерсу".