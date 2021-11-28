В Азербайджане за сутки выявлено 1 662 случая заражения COVID-19
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В Азербайджане выявлено еще 1 662 случая заражения коронавирусом (COVID-19), 2 391 человек вылечился.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

18 пациентов с коронавирусом скончались.