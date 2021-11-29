В Джебраильском районе мирный житель подорвался на мине
Depozit faizini öncədən al!

29 ноября на территории освобожденного села Мехтили Джебраильского района подорвался на мине и получил ранения Натиг Мамедов (1980 года рождения), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Джебраильскую районную прокуратуру, передает Day.Az.

В результате взрыва у Мамедова произошла травматическая ампутация правой ноги.

Сотрудники надзорного ведомства осмотрели место происшествия, была назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие процессуальные действия.

По факту Джебраильская районная прокуратура проводит расследование.