https://news.day.az/society/1409541.html В Джебраильском районе мирный житель подорвался на мине
В Джебраильском районе мирный житель подорвался на мине
29 ноября на территории освобожденного села Мехтили Джебраильского района подорвался на мине и получил ранения Натиг Мамедов (1980 года рождения), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Джебраильскую районную прокуратуру, передает Day.Az.
В результате взрыва у Мамедова произошла травматическая ампутация правой ноги.
Сотрудники надзорного ведомства осмотрели место происшествия, была назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие процессуальные действия.
По факту Джебраильская районная прокуратура проводит расследование.
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