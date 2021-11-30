В Азербайджане трое членов семьи отравились угарным газом

В Загатале трое членов семьи отравились угарным газом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, по предварительной информации, жители села Сувагиль Лена Рамазан гызы Керимова (1988 года рождения) и двое ее детей - Полад Эльданиз оглу Мамедов (2010 года рождения) и Айлин Эльданиз гызы Мамедова (2012 года рождения) отравились угарным газом.

9-летняя Айлин Мамедова скончалась, Л.Керимова и 12-летний П.Мамедов госпитализированы в Загатальскую центральную районную больницу. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.