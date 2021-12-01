https://news.day.az/society/1410378.html В Баку вблизи от станции метро произошел пожар
В Баку вблизи от станции метро произошел пожар
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре на открытой территории в Наримановском районе Баку близ станции метро "Улдуз".
Как сообщили Day.Az в министерстве, на место незамедлительно были привлечены пожарные Государственной службы пожарной охраны МЧС.
По предварительным данным, на указанной территории горят бытовые отходы и сухая трава.
Пожарные продолжают работу по тушению пожара.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре