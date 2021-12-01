Азербайджанский инфекционист предупредил о возможном росте инфицирования коронавирусом

Стремительное распространение нового штамма "омикрон" может привести к росту инфицирования коронавирусом. Об этом сказал в среду Trend азербайджанский гепатолог - инфекционист Мардан Алиев, передает Day.Az.

По его словам, эти опасения связаны с тем, что у штамма "омикрон" зафиксировано беспрецедентное количество мутаций.

Инфекционист отметил, что в шиповидном белке этого штамма обнаружено более 30 мутаций.

"Предполагается, что стремительное распространение нового штамма может привести к росту уровня инфицирования коронавирусом. Поэтому граждане не должны забывать о том, что самой эффективной защитой от новых и быстро распространяющихся вариантов вируса является вакцинация", - подчеркнул Алиев.

Он отметил, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация в Азербайджане стабильная.

"Число активных больных остается на стабильном уровне. Число заразившихся и количество выздоравливающих почти равны. Но появление нового штамма коронавируса вызывает беспокойство. Поэтому въезжающие в Азербайджан должны сдавать тесты на COVID-19. Кроме того, они должны две недели находиться на карантине. В ряде стран на фоне роста числа инфицированных и скончавшихся от коронавируса вновь вводятся ограничения", - сказал Алиев.

Он также прокомментировал вопрос возможного ужесточения карантинного режима в Азербайджане.

"Если в Азербайджане будет выявлен новый штамм коронавируса, что вызовет рост числа инфицированных, то могут быть введены ограничения. Но пока такого нет. Более чем вероятно, что в канун Нового года ограничений не будет", - подчеркнул Алиев.

Он также призвал граждан вакцинироваться.

Отметим, что несколько дней назад в ЮАР был выявлен новый штамм коронавируса B.1.1.529, получивший название "омикрон". По информации ВОЗ, новый штамм обладает повышенной способностью к распространению.