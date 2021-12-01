Книга “Региональная кухня Иреванского ханства” стала победителем международного конкурса

Книга "Региональная кухня Иреванского ханства" заняла I место на проведенном в Париже международном конкурсе кулинарных книг "Gourmand Awards", передает Day.Az.

Заместитель генерального директора Aзербайджанского национального центра кулинарии (АНЦК) Джейран Аскерова сообщила, что книга "Региональная кухня Иреванского ханства" была удостоена на международном конкурсе премии "Лучшая кулинарная книга мира" в номинации "Провинциальная кухня".

Это - третья победа, одержанная АНЦК на международном конкурсе "Gourmand Awards". Ранее книги центра "Aзербайджанская кулинария" (2017) и "Разновидности долмы" (2019) были удостоены на этом конкурсе премии как лучшие издания.

В уголке Азербайджана, организованном в рамках мероприятия, представлены книги "Региональная кухня Иреванского ханства", "Aзербайджанская кулинария", "Разновидности долмы", "Гастрософия" и образцы национальных сладостей. Представители АНЦК в национальных костюмах угостили участников мероприятия азербайджанскими сладостями.

Генеральный директор АНЦК Таир Амирасланов констатировал, что команда центра приняла участие в международном мероприятии при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой. "Государственный комитет по работе с диаспорой внес огромный вклад в нашу победу", - сказал генеральный директор.

Отметим, что книга "Региональная кухня Иреванского ханства", подготовленная под руководством генерального директора АНЦК Таира Амирасланова, была напечатана в изящном оформлении в 2020 году в издательском доме "TEAS Press". Работа по ее подготовке началась в ответ на высказанные в различное время Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым слова "Территория Иревана, Армении - земля наших предков". С этой целью AНЦК привлек к различным мероприятиям наших соотечественников, изгнанных в различные периоды из родного Иреванского региона, взял интервью у 1500 человек, исследовал многочисленные исторические, этнографические и другие научные источники, провел в этно-ресторане "Xaнадан" дни иреванской кухни и создал уголок Иреванского ханства. В итоге было собрано 413 разновидностей блюд, проведен их технологический анализ, формулы уточнены с технологической, исторической, географической, этнографической точки зрения, они приготовлены на практике и сфотографированы. Исследования, касающиеся иреванской кухни, отображены на 74, а формулы блюд - на 389 страницах книги. В издании опубликованы фотоснимки 220 блюд, различных закусок, сладостей, хлебобулочных изделий, напитков и пр.

Авторы книги - доктор философии по истории, профессор, заслуженный работник культуры, генеральный директор АНЦК Таир Амирасланов, почетный член АНЦК, заслуженный работник культуры Орудж Алиев и главный технолог АНЦК, лауреат Республиканской молодежной премии Айгюль Аскерова. Предисловие к книге написали научный редактор издания, директор Института археологии и истории НАНА, профессор Маиса Рагимова, доктор философии по филологии Гивами Рагимли, рецензент - доктор философии по историческим наукам, ведущий научный сотрудник Института Археологии и этнографии Таир Шахбазов. Издание рекомендовано к печати ученым советом АНЦК.

Эксперты считают, что книга, может быть использована как мощное средство пропаганды против "приватизации" армянами азербайджанской национальной кухни, присвоения ими кухни и ее истории, как основательный источник и орудие пропаганды.