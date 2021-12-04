Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 35 832 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 3 889, вторую дозу получили 5 346, бустерную дозу - 26 597 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 10 675 649, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 095 524, вторую дозу получили 4 588 915, бустерную дозу - 991 210 человек.