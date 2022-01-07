В Азербайджане создадут новые учреждения соцуслуг

Состоялось заседание, посвященное итогам работы Агентства социальных услуг Министерства труда и социальной защиты населения в прошлом году и стоящим перед агентством задачам.

Как сообщили Day.Az в министерстве, на заседании было отмечено, что предусмотрено создание в ряде регионов филиалов Центра профессионально-трудовой деятельности для лиц с инвалидностью, Приюта и Учреждения социальной реабилитации для лиц из уязвимых групп населения, а также учреждений социальной реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья и лиц, пострадавших от семейного насилия и других учреждений.