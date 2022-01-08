https://news.day.az/society/1424501.html В Азербайджане 30 человек без ковид-паспортов не пустили на свадьбу
В Азербайджане 30 человек без ковид-паспортов не пустили на свадьбу
Сотрудники МВД, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана за минувшие сутки провели мониторинг 121 свадебного торжества в Баку и регионах республики, передает Day.Az.
Как говорится в сообщении МВД, проверки охватили мероприятия, организованные в 118 домах торжеств и на участках трех частных домов.
В результате мониторинга 30 человек не были допущены к участию в торжестве из-за отсутствия ковид-паспорта.
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