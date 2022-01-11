Азербайджан продолжает работу по включению Гирканских лесов в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Продолжается работа по включению Гирканских лесов Азербайджана в Список всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщила Trend заместитель начальника Службы охраны биоразнообразия министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Арзу Самедова, передает Day.Az.

"В ближайшее время планируется включение этих лесов в Список всемирного природного наследия ЮНЕСКО под названием "Номинации Гирканских лесов". В связи с этим проводится работа группами местных и зарубежных экспертов. Как известно, в этих лесах произрастают реликтовые растения, пережившие ледниковый период. Их включение в список ЮНЕСКО имеет большое значение для Азербайджана", - сказала Самедова.