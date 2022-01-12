В Баку задержан подозреваемый в краже 200-метрового кабеля

Сотрудники Хазарского РУП и 3-го отделения полиции задержали ранее судимого жителя поселка Гала Васифа Агаева.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в МВД.

Он подозревается в краже 200-метрового кабеля, принадлежащего Центру обслуживания связи №5.

В своих показаниях задержанный признался в содеянном.

Собранные в его отношении материалы направлены в следственный отдел Хазарского РУП.