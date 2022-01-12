https://news.day.az/society/1426041.html В Баку задержан подозреваемый в краже 200-метрового кабеля - ВИДЕО
В Баку задержан подозреваемый в краже 200-метрового кабеля - ВИДЕО
Сотрудники Хазарского РУП и 3-го отделения полиции задержали ранее судимого жителя поселка Гала Васифа Агаева.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в МВД.
Он подозревается в краже 200-метрового кабеля, принадлежащего Центру обслуживания связи №5.
В своих показаниях задержанный признался в содеянном.
Собранные в его отношении материалы направлены в следственный отдел Хазарского РУП.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре