Пожар в Баку

13:32

Пожар в строящемся здании на улице Аббаса Саххата в Баку ликвидирован.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в МЧС.

Сообщается, что возгорание произошло в строящемся здании напротив гостиницы "Baku Inn" на улице Аббаса Саххата.

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13:24

В Баку вспыхнул пожар в строящемся здании.

Видео было распространено в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По предварительной информации, кадры были сняты по одному из адресов в районе улицы Аббас Саххат. Возгорание произошло в строящемся здании.

На место были вызваны пожарные. Принимаются меры по ликвидации пожара.