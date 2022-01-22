https://news.day.az/society/1429031.html Пожар в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
Пожар в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
13:32
Пожар в строящемся здании на улице Аббаса Саххата в Баку ликвидирован.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в МЧС.
Сообщается, что возгорание произошло в строящемся здании напротив гостиницы "Baku Inn" на улице Аббаса Саххата.
*****
13:24
В Баку вспыхнул пожар в строящемся здании.
Видео было распространено в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По предварительной информации, кадры были сняты по одному из адресов в районе улицы Аббас Саххат. Возгорание произошло в строящемся здании.
На место были вызваны пожарные. Принимаются меры по ликвидации пожара.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре