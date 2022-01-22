Сколько человек прошли вакцинацию в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 26 217 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 2 621, вторую дозу получили 2 791, бустерную дозу - 20 805 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 11 791 254, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 212 082, вторую дозу получили 4 727 150, бустерную дозу - 1 852 022 человека.