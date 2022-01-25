https://news.day.az/society/1429835.html В Азербайджане выявлено почти 2 500 случаев заражения коронавирусом за сутки - ФОТО
В Азербайджане выявлено почти 2 500 случаев заражения коронавирусом за сутки - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 2 468 случаев заражения коронавирусом, 5 197 человека вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
13 пациентов с коронавирусом скончались.
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