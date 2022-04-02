В Баку приехал король космической нации Асгардия

В Баку приехал наш известный соотечественник, потомок известного азербайджанского рода нефтепромышленников-аристократов Ашурбековых Игорь Ашурбейли, который в интервью Trend рассказал о целях визита и развитии государства Асгардия.

Как передает Day.Az, Игорь Ашурбейли - российский ученый в области воздушно-космической обороны, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники, доктор технических наук, действительный член Академии военных наук, промышленник, общественный деятель, благотворитель, лауреат орденов и медалей России. Председатель совета директоров холдинга "Социум", в 2001-2011 годах - генеральный директор "Алмаз-Антей" - российского предприятия, занимающегося разработкой зенитных ракетных комплексов (ЗРК) и систем противовоздушной обороны (ПВО).

Игорь Ашурбейли рассказал, что не был в Баку около двух лет и нынешний визит связан с несколькими целями. Первая - посетить могилы предков, вторая - встретиться с членами парламента Асгардии, которые живут в Азербайджане, и обсудить их участие в жизни этого космического государства. Третья цель связана с развитием его проекта - созданием в Баку музея памяти рода Ашурбековых с 1743 года, а также Бутик-отеля. Также там планируется создать лекторий и музыкальный салон. Он отметил, что это для него не бизнес, а то, что дорого его сердцу.

Почему с 1743 года? Предок Игоря Ашурбейли - Ашур хан Афшар происходил из тюркского племени афшар, первое упоминание о котором относится к VIII в., и из которого происходили, в частности, династия Караманидов в Центральной и Южной Анатолии (XIII - XV вв.), правители области Кухгейлуйе на западе области Урмия на северо-западе Ирана (XVI - XVIII вв.) и, наконец, Надир-шах (1688-1747, правил с 1736), возродивший, хотя и ненадолго, былой блеск и могущество Сефевидской империи. История гласит, что именно при Надир-шахе Ашур хан становится правителем города Тебриз в Южном Азербайджане (1742-43 гг.) и сардаром Азербайджана. В 1743 году он подавил мятеж Сам-Мирзы, самозванца, выдававшего себя за потомка Сефевидов и поддержанного сыном Сурхай-хана Казикумухского Мухаммедом. За эту услугу Ашур-хану и были пожалованы Надир-шахом земли на Абшероне с селениями Сабунчи, Забрат и Кешля, на которые он переселил некоторое число своих соплеменников и где обосновались его потомки. Открытые позднее на этих землях богатейшие месторождения нефти (к началу XX в. Сабунчинский район давал до 35% бакинской нефти) стали основой экономического могущества этого рода.

И, наконец, самое интересное! Основатель Аэрокосмического международного исследовательского центра Игорь Ашурбейли 12 октября 2016 года учредил космическое государство Асгардия. Причем 12 ноября 2017 года Асгардия запустила свой первый спутник. Запуск осуществлен ракетой Antares с космодрома Уоллопс, США.

Асгардия (англ. Asgardia, или Asgardia - The space nation - рус. Асгардия - Космическая нация) - создаваемое в космосе государство и нация, рассматриваемое как свободное от существующих стран. Официально называется Space Kingdom of Asgardia (Космическое Королевство Асгардия). Конституция Асгардии предусматривает систему управления, состоящую из трех ветвей: законодательной - парламент, исполнительной - правительство и судебной. Существуют 12 министерств и 12 аналогичных по направлению деятельности парламентских комитетов. Есть свой флаг, герб и гимн. Верховная власть в Асгардии принадлежит основателю государства и королю Игорю Ашурбейли. Его инаугурация состоялась 25 июня 2018 года во дворце Хофбург в Вене. Стратегической задачей Асгардии является обеспечение выживания человечества вне Земли и в связи с этим создание условий для рождения первого ребенка в космосе. Согласно планам Асгардии, в конце концов в космосе должны появиться колонии землян.

"В нашем парламенте 150 человек из 132 стран мира, среди которых есть четыре представителя Азербайджана (вернее, люди говорящие на азербайджанском языке и живущие в Азербайджане - так по закону Асгардии), которые принимают активное участие в законодательной сфере, назначении министров и т.д., выполняют все функции депутатов парламентов земных государств, с единственной разницей - в Асгардии нет партий, они запрещены, а парламент разделен только по языковому принципу - у нас 12 государственных языков. Хотя более 60 процентов асгардианцев отдают предпочтение английскому языку, перевод во время парламентских заседаний осуществляется на четырёх языках - русском, английском, турецком и испанском. Количество депутатов - представителей от Азербайджана - четыре, что является очень хорошим показателем, учитывая общее количество депутатов парламента Асгардии и численность населения страны. Например, есть такие страны, как Индонезия, где около 280 миллионов человек населения, и ее представителей в парламенте Асгардии нет. Землянин из любой страны может стать асгардианцем, для чего можно зайти на наш сайт и пройти свободную регистрацию, приняв наши условия. В Асгардии нет религий, партий и государственных границ! Наш девиз - "Одно человечество - одна общность". Это основа нашей идеологии, что вся человеческая цивилизация - это одна семья. Численность Асгардии ныне составляет около одного миллиона ста тысяч человек из 220 стран мира. Человек при рождении не выбирает место рождения, страну, национальность. А выбор Асгардии - осознанный выбор каждого человека".

Представители Азербайджана в парламенте Асгардии - Махмуд Мамедов (сфера молодежи), Лариса Джаваншир (культура), Гюльнара Гусейнова (образование) и Эмин Исмайлов (безопасность). От Азербайджана жителями Асгардии на данный момент являются 4717 человек.

"В Асгардии есть три задачи - в научно-технической, политической и экономической сферах. В научно-технической, в том числе философской - это рождение первого ребенка в космосе (зачатие, вынашивание и рождение), которое будет проходить в условиях искусственной гравитации и защиты от космической радиации. Это событие затмит собой первый полет Гагарина в космос, оставшись в истории навсегда! К тому же человечество гарантирует свое выживание как вида в случае планетарной катастрофы. В экономической сфере мы хотим достичь 150 млн человек населения, и соответственно, войти в 12 стран мира с большим населением и экономикой. Для этого нам нужна своя экономическая система. У нас есть цифровая валюта солар, которой можно рассчитываться в Асгардии через Центробанк нашего космического государства. Осталось только конвертировать солар в национальные валюты стран планеты Земля, чтобы завершить этот цикл. И политическая цель - признание Асгардии в качестве независимого государства. Для признания этого со стороны ООН необходимо, чтобы две страны мира признали Асгардию. Надеюсь, первой станет Азербайджан".